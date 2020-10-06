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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يسيطر على معسكرٍ حوثي شمال البلاد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:00 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم، من استعادة السيطرة على معسكر استراتيجي من قبضة مسلحي الحوثيين بمحافظة الجوف شمالي البلاد.

وقال العقيد ربيع القرشي، الناطق العسكري باسم المنطقة العسكرية السادسة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير معسكر الخنجر والمواقع المحيطة به بعد معارك مع مليشيا الحوثي.

وأضاف القرشي أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف العربي، نفذت عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي تمكنت من خلالها تحرير المعسكر ومواقع أخرى في مديرية خب الشعف، شمالي المحافظة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن المعارك وقصف الطيران خلفا خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف المليشيات، فضلا عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش، دون ذكر حصيلة معينة.

وكان مسلحو الحوثي قد سيطروا على معسكر الخنجر بعد معارك خاضوها مع قوات الجيش الشهر الماضي.

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