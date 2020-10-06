بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

أعلن الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، عقد قرانهما بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور عدد قليل من النجوم، والأصدقاء المقربين.ونرصد عبر "الدستور" فارق العمر بين الثنائي، حيث أن هنادي مهنا من مواليد 28 يوليو لعام 1998، أما أحمد خالد صالح فهو من مواليد 29 نوفمبر عام 1992، أي أن فارق السن بينهما 6 سنوات.واحتفل الثنائي صالح ومهنا بخطوبتهما في الـ27 من ديسمبر الماضي بأجواء عائلية بسيطة.وبدأت هنادي مهنى مشوارها الفني منذ سنوات قليلة حيث شاركت في بطولة عدة أعمال فنية منها حكايتي مع ياسمين صبري وزلزال مع النجم محمد رمضان.