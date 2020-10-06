تعيين الدكتور محمد حسين مستشارًا هندسيًا لجامعة طنطا

أصدر الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسين مستشارًا هندسيًا لرئيس جامعة طنطا لمدة عام قابل للتجديد إلى جانب عمله الأصلي.وحصل الدكتور محمد حسين على بكالوريوس الهندسة من جامعة عين شمس 1990 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، ليعمل بعد ذلك معيدًا بكلية الهندسة جامعة طنطا 1992، ثم حصل على درجة الماجستير عام 1996 من جامعة عين شمس، كما حصل على درجة الدكتوراه "إشراف مشترك" بين جامعتي طنطا ونورث كارولاينا الأمريكية 2002، ليعمل في ذات العام مدرسًا بكلية الهندسة جامعة طنطا.وتدرج حسين في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة الأستاذية في 2013، حيث شغل منصب مدير معمل الخرسانة المسلحة، ومديرًا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بهندسة طنطا، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب اعتبارًا من 2014 وحتى الآن.