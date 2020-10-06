الجيش الصومالي يعلن مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية

أعلن مسؤولون صوماليون، اليوم الثلاثاء، مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب المتطرفة بعد أن نفذ الجيش الوطني الصومالي عملية في عدة مواقع تقع بالقرب من بلدة "باريري" في منطقة شابيلي السفلى الواقعة جنوبي البلاد.ونقلت إذاعة (راديو شابيلي) الصومالية عن قائد الجيش الوطني الصومالي في المنطقة أحمد حسن سيد قوله "إن القوات تمكنت من تحرير عدة مواقع متاخمة لمنطقة شابيلي الوسطى"، فيما لم يُدل بأي تعليقات حول وقوع ضحايا في صفوف الجيش الصومالي.يذكر أن القوات الحكومية الصومالية كثفت من عملياتها ضد متطرفي حركة الشباب في المناطق الجنوبية من البلاد إلا أن المسلحين مازالوا يختبئون في المناطق الريفية من هذه المناطق ويقومون بنصب الكمائن وزرع الألغام الأرضية.