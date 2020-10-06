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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

10 قوافل بيطرية لفحص وعلاج المواشى مجانًا فى البحيرة (صور)

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:45 م
قوافل بيطرية
قوافل بيطرية
عبدالناصرمحمد
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أرسل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، 10 قوافل بيطرية لقرى محافظة البحيرة، حيث تم فحص 6976 حيوان منهم 2858 باطنة وجراحة، كما تم تحصين 580 حيوان بتحصينات غير سيادية، وتم تلقيح 583 حالة تلقيح اصطناعي وأخذ 18 عينة دم ومسحة للمساهمة في عمل الخريطة الوبائية للأمراض التناسلية بالمناطق محل عمل القوافل، وعلاج 2457 حالة أمراض ومشاكل تناسلية، وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية، كما تم الكشف على 480 حالة مشاكل تناسلية مزمنة وتستدعي التدخل بالتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة، وتم تأهيلهم لاستعادة الكفاءة التناسلية واستبعاد غير صالح للتناسل، كما تم فحص وتقييم 4 طلائق بقري وجاموسي تستخدم للتلقيح الطبيعي للوقوف على مدى كفاءتهم، كما تم تدريب 47 طبيبا بيطريا على أعمال التناسليات الحيوانية والتلقيح الاصطناعي والكشف بالسونار والأشعة التشخيصية.

وأضاف حسن أنه تم عمل العديد من الندوات التعريفية بدور صندوق التأمين على الماشية، وتم عمل ندوات عن التحسين الوراثي بالتلقيح الاصطناعي وتدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية، وشارك العديد من معاهد مركز البحوث الزراعية في فريق عمل القافلة لتوصيل معلومات وخدمات متكاملة لصغار المربيين.

واختتمت أعمال القافلة بلقاء المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة وقيادات الزراعة والطب البيطري الذين أشادوا بخدمات القوافل لخدمة القرى الأكثر كثافة حيوانية والأعلى احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية.

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