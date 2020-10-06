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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضحية السحل في قنا يروي لحظات التنمر: «معملتش حاجة»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:40 م
ضحية السحل في قنا
ضحية السحل في قنا
قنا: إسلام البكري
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تداول رواد مواقع التواصل، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر سحل أحد شباب ذوي الهمم، وقيام الشاب بَشدّه وإلقائه على الأرض في مركز قوص، جنوبي محافظة قنا وذلك في وضح النهار.

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بمباشرة التحقيقات وفحص مقطع سحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع بمركز قوص جنوبي المحافظة.

ووفقًا لتحريّات رجال المباحث الجنائية، فإن الشاب المسحول من ذوي الهمم يدعى علي صابر، مقيم في منطقة شارع القيسارية في مركز قوص حيث ظهر خلال الفيديو المنتشر قيام شاب بجرّه من قدمه وسحله في الشارع، وسط ضحكات أقرانه وأصدقائه.

وأثارت الواقعة الغضب بمحافظة قنا وبالتحديد مركز قوص، وسط محاولات من القيادات الشعبية بتقديم الاعتذار للشاب ولأُسرته في المدينة، فيما قال المجني عليه وأحد أصحاب الهمم بعد سحله في الشارع: "شد جلاّبيتي ووقّعني ع الأرض"، لافتًا إلى أنه لم يقترف ذنبًا لذلك الفعل المشين.

أضاف شقيق المجني عليه أنه لم يرَ الواقعة، إلاّ من خلال مقطع فيديو عبر فيسبوك، لافتًا إلى أن ما حدث مؤسف: "إيه إللي عمله على عشان يتعمل فيه كده"، مؤكدًا أن شقيقه كان يتعرض لهزار من محبيه، لكن ما حدث هذه المرة لم يكن كذلك بالمرة.

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