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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «طلقتك نفسي» حصريا على «النهار» 19 أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:52 م
طلقتك نفسي
طلقتك نفسي
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تعرض شبكة تليفزيون «النهار» بداية من 19 أكتوبر الجارى،  مسلسل «طلقتك نفسي»، الذى يتناول أغرب حالات الطلاق في دراما اجتماعية تتميز بالطابع الكوميدي.

المسلسل تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة من خلال شابين وبنتين منفصلين، حول أسباب الطلاق في المجتمع المصري خاصة بعد زيادته مؤخرًا، وتواجد مصر ضمن قائمة الدول الأكثر في العالم في نسب الطلاق.

ويضم المسلسل 15 قصة مختلفة، كل قصة تتضمن حلقتين تدور في إطار كوميدي حول أسباب انتشار الطلاق بين الشباب من كذب وخيانة وتدخل الأهل وضعف الخبرة وغيرها من الأمور التي تفجر بعض المواقف الطريفة خلال العمل.

«طلقتك نفسي» يشارك في بطولته الفنان محمد عادل وهاجر أحمد وأحمد عصام وولاء الشريف وكارولين عزمي ومحمد مهران ونانسي صلاح وأحمد الشامي وهايدي موسى ومحمد العمروسي وكريم عبد الجواد، كما يشارك به عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد وسوسن بدر وهالة فاخر وصبري عبد المنعم وليلى عز العرب وأحمد صيام ونهال عنبر وحجاج عبد العظيم، وهو قصة وسيناريو أحمد عصام ومن إخراج محمد النقلي.

ومن المقرر عرض المسلسل ابتداء من الاثنين 19 أكتوبر الجارى، على قناة «النهار» الساعة السابعة مساء و«النهار دراما» الساعة ١١ صباحا.

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