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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان الفضائيات العربية يطلق دورته الـ11 في 16 نوفمبر المقبل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:32 م
مهرجان الفضائيات
مهرجان الفضائيات العربية
دعاء عبد المقصود
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أعلن الإعلامى "أحمد عليوة" رئيس مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ١١، أنه تم بدء التصويت لاختيار الأفضل لهذا العام على الموقع الرسمى للمهرجان منذ الأول من أكتوبر الحالي ليستمر التصويت حتى الأول من نوفمبر القادم، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم ١٦ نوفمبر المقبل.

وأكد أن إدارة مهرجان الفضائيات العربية نهدي الدورة الحادي عشر تخليدًا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما وأعلن أن الراعي الإعلامي الحصرى قناة Ten الفضائية والتي ستقوم بنقل الحدث كاملًا عبر شاشتها.

وأضاف أن الجوائز تقسم إلى 3 أنواع أحدهما جوائز النقاد وجوائز الجمهور والأخيرة جوائز المهرجان الخاصة.

وصرح أنه بحلول الدورة الـ ١١ من المهرجان أضيفت ٣ جوائز جديدة وهى "أفضل لاعب"، "أفضل لاعب صاعد"، "أفضل حارس مرمى"، على أن ينضم للجنة المهرجان عميد الكرة المصرية وكابتن منتخب مصر السابق "كابتن أحمد حسن" لكى يقوم بالإشراف على التصويت الخاص بمجال الرياضة وتستخرج النتائج لهذه الجوائز بنسبة ٥٠ ٪ من الجمهور و٥٠٪ من لجنة المهرجان.

وصرح أن هذه الدورة تقام تحت ضغوط غير معتادة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بجائحة كورونا.

وأكد أنه ستقام هذه الدورة مع الالتزام بالقرارات الاحترازية لحماية الحضور المدعويين والمكرمين بحفل توزيع الجوائز والمزعم انعقادة بشهر نوفمبر القادم، لافتا إلى أن الحدث يستضيفه فندق الماسة.

وأشار إلى أنها إضافة جديدة للمهرجان والذي ستشهد دورة مختلفة.

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