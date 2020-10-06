الاعدامات_العادلة.. أهالي شهداء كرداسة ومكتبة الإسكندرية بعد القصاص: «فرحة مؤجلة»

سنوات طويلة عاشها أسر شهداء الجنود والضباط الذين راحوا في لحظة غدر بقنابل ورصاص أعضاء الجماعة الإرهابية في مصر، فرحة مؤجلة لحين القصاص من هؤلاء القتلة.





دعوات المصريين بالقصاص من الإرهابيين استمرت سنوات طويلة، كانت تنظر فيها المحكمة أوراق القضية، وتستمع لاعترافات المتهمين بتفاصيل جرائمهم، إلا أن العدل في النهاية لابد أن يسود، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام في 15 إرهابيًا ارتكبوا مذبحة كرداسة وأحداث مكتبة الإسكندرية، لتعود الفرحة إلى بيوت أهالي الشهداء.



