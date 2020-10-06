محمد الباز يكتب: «لغز القائمة الوطنية».. لماذا يريد الجميع دخول مجلس النواب من باب القائمة؟

يحلو لمن يريدون إهالة التراب على التجربة السياسية فى مصر، وفى القلب منها الانتخابات النيابية، أن يوجهوا طعنات حادة إلى «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وهى القائمة التى تشكلت من ١٢ حزبًا مختلفة الآراء والاتجاهات والمنطلقات السياسية والفكرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتنافس بـ٢٨٤ مرشحًا فى القطاعات الجغرافية الأربعة.

لست فى حاجة إلى تذكيرك بما يقال، فأنت حتمًا تردده، وقد تكون مقتنعًا ببعض ما يتداوله الناس عن أن القائمة صنعتها الأجهزة الأمنية، رغم أنك لا تملك دليلًا على ذلك إلا ما يردده الناس فى جلساتهم الخاصة، ولذلك فهى قربت منها من أرادت وأبعدت عنها من شاءت، ولا أحد يستطيع أن يعترض أو ينتقد، لأنه لا أحد يستطيع مواجهة الأجهزة الأمنية أو الاعتراض على ما تفعله أو حتى تريده.

أهل الغرض وهم الذين تم استبعادهم فلم يدخلوا جنة القائمة الوطنية- وهم كثيرون ومن يرتبطون معهم بمصالح مباشرة- شنوا حملات تشكيك فى كل ما يتعلق بالقائمة، فقد لعبوا معها على طريقة «فيها يا أخفيها».

الحرب كانت عنيفة ولا تزال ضد الذين قاموا بالاختيار والذين وقع عليهم الاختيار،

وتساوى فى ذلك الذين اتهموا أعضاء القائمة بأنهم ليسوا من أصحاب الكفاءات، وتمت مجاملتهم لا أكثر ولا أقل، وأنهم أبناء المواءمة السياسية التى حرص عليها من أشرفوا على القائمة وليس أكثر من ذلك.. والذين اختاروا التشهير بالجميع دون عقل أو منطق أو ضمير.

لم يبتعد أصحاب المرض بالطبع، فقد التقطوا ما قاله المضارون باستبعادهم من القوائم ونفخوا فيه النيران، وبدأوا فى رسم صورة سوداء تمامًا للقائمة ومَن فيها، ولم ينسوا تأليب كل من لم يجد نفسه فى القائمة ليكون سهمًا ليس فى قلب القائمة فقط، ولا فى قلب الانتخابات فقط، ولكن فى قلب مصر، لأنهم وبإصرار شديد يريدون إلصاق كل ما يحدث فى متن الانتخابات وهامشها بالدولة.

هنا يمكن أن نتوقف قليلًا أمام ما جرى.

يمكننا قبل أى أخذ وأى رد فى مسألة من استقرت أسماؤهم ضمن القائمة الوطنية، وأسماء هؤلاء الذين استبعدوا، ولماذا جرى ما جرى- أن نتفق على أن هذه القائمة نتاج عمل ونقاشات مجموعة الأحزاب السياسية التى تعمل على الأرض، وأنها ليست صنيعة جهة ما أو جهاز ما، لأن ذلك من شأنه أن يحجب ما بيننا، ويجعل كل منّا يتحدث فى وادٍ دون أن نصل إلى ما يمكننا أن نتحاور حوله.

هل سألت نفسك، ولو بشكل عابر: لماذا غضب هؤلاء الذين تم استبعادهم من القائمة الوطنية، سواء من النواب السابقين أو حتى الذين كانوا يُمنون أنفسهم بالحصول على نعيم القائمة وراحتها، وسواء كانوا ممن ينتمون إلى حزب مستقبل وطن، الذى هو بحكم الواقع الحزب الفاعل فى مصر الآن، أو من هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أولى بكرم القائمة وخيراتها؟

ستقول لى إن كل من يتحدث أو يهاجم لديه منطقه، وهذا أمر طبيعى للغاية، فلا أحد يعترض دون منطق أو يتحدث دون مبرر.

لكن هل سألت نفسك عن المنطق الذى يستخدمه المعترضون، وهل هو منطق مستقيم أم لا؟

وهل سألت نفسك عن مبرر مَن يهاجمون وهل هو منطقى أم تنقصه الحكمة والعقل؟

أعتقد أنك لم تفعل ذلك، رغم أننا ونزولًا على حكم العقل يجب أن نسأل ونستفسر ونجادل ونتحاور حول كل ما يتداوله الناس، لا أن نسلم له عقولنا دون نقد أو تمحيص.

كل من يعترض على استبعاده من القائمة الوطنية فعل ذلك لأنه يتعامل بمنطق أن كل من دخل القائمة يصبح نائبًا حتى قبل الانتخابات وإجراءاتها الكثيرة، فلن يرهق نفسه ولن يتكلف شيئًا، وكأننى بهؤلاء يريدون أن يصبحوا نوابًا بالمكان دون عناء أو تكلفة، وهو أمر محير بالطبع، يجعلنا نسأل أنفسنا: هل أصبح كرسى البرلمان مكافأة؟

البعض يعتبر الكرسى بالفعل أقرب إلى نهاية الخدمة، وهو أمر مؤسف بالطبع، وتلك كارثة سياسية لو تعلمون كبيرة جدًا، فأن يتحول الكرسى الذى هو من المفروض أن يكون لخدمة الناس إلى ميزة وفرصة للحصول على النفوذ والسطوة والسلطة والمال والحماية.. فإننا أمام مأزق كبير.

ما رأيك أن نفتح النقاش عبر مساحات أوسع؟

من الناحية العددية لا يمكن أن تستوعب القائمة الوطنية أعداد كل الراغبين فى دخولها، ويمكننى هنا أن أزعجك ببعض الأرقام التى رغم ثقلها إلا أنها فى النهاية يمكن أن تكون مرشدًا لنا فيما نريد أن نقوله.

يضم مجلس النواب ٥٩٦ نائبًا، يعين رئيس الجمهورية منهم ٢٨ نائبًا، يتبقى ٥٦٨ نائبًا يدخلون البرلمان عبر الانتخابات، طبقًا للقانون الذى حدد النظام الانتخابى، فإن هناك ٢٨٤ نائبًا يتم اختيارهم بنظام القائمة، و٢٨٤ بنظام الفردى.

نأتى للقائمة الوطنية وبالمنطق العادى نفسه، فقد تمت فيها مراعاة نسبة تمثيل المرأة ليس فيها فقط، ولكن فى البرلمان، فقدد حدد القانون نسبة المرأة بـ٢٥ بالمائة من إجمالى مقاعد البرلمان، ولأن القائمين على القائمة الوطنية يعرفون أن فوز المرأة بمقعد فى الفردى أمر صعب بسبب تعقيدات سياسية واجتماعة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتنكر لها، فقد قرروا أن تكون نسبة مشاركة المرأة فيها ٥٠ بالمائة، وهو ما يعنى أن ما يتبقى من مقاعد فى القائمة بعد خصم نسبة المرأة هو ١٤٢ مقعدًا للرجال، يمكن أن نخصم منها عددًا ليس قليلًا من المقاعد لمراعاة تمثيل الأقباط والشباب والمعاقين والمصريين بالخارج سنجد أمامنا بالكاد ١٠٠ مقعد فقط أو ربما أقل، وهى التى تصارع عليها نواب سابقون وسياسيون وطامعون، وكان طبيعيًا أن تصبح المعايير التى يتم على أساسها الاختيار صعبة جدًا.

خذ على سبيل المثال فقط حزب مستقبل وطن، فى مجلس النواب كان له ما يقرب من ٣٠٠ نائب، ولو فرضنا أن الـ٣٠٠ نائب يجب أن يدخلوا القائمة فإن المقاعد المتبقية لا تكفيهم، فعلى الأقل كنّا سنجد أنفسنا أمام ٢٠٠ نائب خارج تشكيل القائمة.

أعتقد أننا يجب أن نواجه أنفسنا أكثر، فإذا كان النواب السابقون واثقين من أنفسهم ويقولون إنهم الأولى بدخول البرلمان، وذلك لأن لهم أرضية فى الشارع وشعبية كبيرة، فلماذا لا يجربون هذه الشعبية فى الانتخابات على المقاعد الفردية، لماذا لا يفوزون بالمقعد بجهدهم الشخصى بعيدًا عن الضمان المريح الذى توفره القائمة.

يعيبون على القائمة الوطنية أيضًا أنها خلت من أسماء كبار العائلات فى مصر، وهؤلاء لهم عزوة كبيرة وقدرة على الحشد والتأثير فى سير الانتخابات لا يجب أن يتجاهلها أحد، فكيف تحرم القائمة الوطنية نفسها من جهود وتواجد وحضور هؤلاء؟

والإجابة التى أعتقد أنك لست فى حاجة لأقدم لك عليها دليلًا، فيها بعض مما قلناه على نواب مستقبل وطن السابقين، فإذا كان كبار العائلات فى المحافظات المختلفة يستطيعون أن يحققوا النتيجة التى يريدونها إذا ما نزلوا على المقاعد الفردية، فلماذا لا يختبرون قدراتهم فى الشارع، لماذا يصرون على أن يزاحموا على مقاعد القائمة؟.

الاستبعاد من جنة القائمة لم يتم لأسباب سياسية، تمت مراعاة اللياقة الأمنية والشخصية بالطبع، وجرى استبعاد بعض من لم تنطبق عليهم الشروط، وأعتقد أن هذا لا يمكن أن يغضب أحدًا، إلا إذا كان من يريدون دخول البرلمان ليشرعوا للناس، ويراقبوا الأداء الحكومى، يريدون مخالفة القانون وضربه فى الحائط بلا رحمة.

وقد يكون من المناسب الإشارة إلى إحجام حزب مستقبل وطن عن تشكيل قائمة انتخابية بمفرده، رغم أنه يستطيع أن يفعل ذلك، وساعتها ما كان لأحد أن يلومه أو يعتب عليه أو يخطئه، ووقتها كان على الأحزاب الأخرى أن تشكل قائمة لتنافس، لكن كانت هناك فلسفة أخرى، تقوم على ضرورة وجود تحالف انتخابى، يضم أصواتًا مختلفة.. يجمعها هدف واحد وهو خدمة هذا الوطن وحمايته والحفاظ عليه حتى لو تفرقت السبل إلى ذلك.

نحن أمام مواجهة لاتهام جديد، وهو أن القائمة الوطنية صوت واحد لا تنوع فيها يعكس التنوع الموجود فى المجتمع.. وهو ما يمكن أن نتحدث فيه معًا عبر حديث جديد غدًا.