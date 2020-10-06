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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية بالإسكندرية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:41 م
عربة ترام تاريخية
عربة ترام تاريخية بالإسكندرية
هبة عويضة
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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية إنتاج عام 1931 (بلجيكية الصنع).

وشهد الشريف تشغيل قطارين لترام الرمل، بعد تجهيز العربة الوسطى بهما، وفقًا للتجربة التي نفذتها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار جائحة كورونا؛ ليصبح إجمالي الترام المتضمنة التجربة ٣ ترامات.

وقال إن إعادة تشغيل عربة الترام التاريخية يعد نموذجًا رائعًا في ضوء إعادة إحياء التراث السكندري، وتذكير المواطنين السكندريين بتاريخ محطة الرمل الطويل، والشكل الذي كانت عليه، لافتًا إلى أن عربة الترام ترجع إلى أكثر من ٩٠ عامًا مضت.

وعن تطبيق تجربة الهيئة العامة لتجهيز عربات مخصصة باستخدام كبائن زجاجية للوقاية من فيروس كورونا، أوضح أن الإسكندرية دائمًا رائدة في الأفكار: "نعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وضمان سلامة المواطنين".

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