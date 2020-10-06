افتتاح إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، إعادة تأهيل وتشغيل عربة ترام تاريخية إنتاج عام 1931 (بلجيكية الصنع).وشهد الشريف تشغيل قطارين لترام الرمل، بعد تجهيز العربة الوسطى بهما، وفقًا للتجربة التي نفذتها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار جائحة كورونا؛ ليصبح إجمالي الترام المتضمنة التجربة ٣ ترامات.وقال إن إعادة تشغيل عربة الترام التاريخية يعد نموذجًا رائعًا في ضوء إعادة إحياء التراث السكندري، وتذكير المواطنين السكندريين بتاريخ محطة الرمل الطويل، والشكل الذي كانت عليه، لافتًا إلى أن عربة الترام ترجع إلى أكثر من ٩٠ عامًا مضت.وعن تطبيق تجربة الهيئة العامة لتجهيز عربات مخصصة باستخدام كبائن زجاجية للوقاية من فيروس كورونا، أوضح أن الإسكندرية دائمًا رائدة في الأفكار: "نعمل على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وضمان سلامة المواطنين".