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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوجه بتطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:10 م
السيسي
السيسي
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار تطوير أنشطة صندوق "تحيا مصر" في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات؛ وغيرها من المجالات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين من جميع النواحي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض أنشطة صندوق "تحيا مصر" والخطط المستقبلية لمشروعاته.

واستعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل النشاط والدور المحوري الذي اضطلع به الصندوق خلال السنوات الماضية كمعاون لجهود الدولة في جميع المجالات، وقاطرة للعمل المجتمعي بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، والخدمات المجتمعية الشاملة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المشروعات، فضلًا عن استخدام أدوات مرنة وحديثة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة.

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