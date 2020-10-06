جامعة طنطا تحصد جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لـ2019

حصدت جامعة طنطا جائزتين من جوائز الأفراد والهيئات لعام 2019، حيث فاز الدكتور حمدي مجدي الدين عفيفي، الأستاذ بكلية الهندسة جائزة الراحل عثمان أحمد عثمان في مجال تطوير صناعة التشييد والمقاولات المصرية.كما فازت الدكتورة نادية عبدالعزيز الصواف المدرس بكلية الآداب جامعة طنطا مناصفةً مع الدكتورة هبة أحمد المتبولي، المدرس بكلية الآداب جامعة طنطا على جائزة الدكتور شوقي محمود سالم في مجال إدارة المعرفة والمعلوماتية.وتقدم الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا بخالص التهنئة لأعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكدًا أن ذلك يعكس مدى الارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة، بما يدعم قدرتها التنافسية بين نظرائها من الجامعات، خاصة بعد أن بات البحث العلمي ضرورة حتمية لتحقيق التنمية في المجالات كافة.وقال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن حصول أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على هذه الجوائز تعكس جهودهم وإنجازاتهم الرائعة ومدى تميزهم العلمي، مؤكدًا أن جامعة طنطا لا تألوا جهدًا فى تقديم أشكال الدعم لبَاحثيها لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على جميع المستويات عربيًا ودوليًا.