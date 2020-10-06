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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الليرة التركية تتراجع وسط مخاوف من عقوبات أمريكية وأوروبية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:50 م
الليرة التركية
الليرة التركية
وكالات
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سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، اليوم الثلاثاء، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت بلومبرج أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، وما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.

فقدت الليرة حوالي 0.5 بالمئة لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش.

سبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن.

وقالت بلومبرج: إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع القادم.

ولم يصدر تعليق عن وزارة الدفاع.

وتصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.

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