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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة سائق توك توك متهم بقتل صديقه بالإسكندرية للمفتى

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:29 م
حبس سائق توك توك
حبس سائق توك توك
مصطفى فتحي
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، إحالة أوراق سائق توك توك إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 2 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في إعدامه، وذلك بعد اتهامه بقتل شخص وسرقته.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، حول بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص "مقتول" داخل شقته، الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات عن أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجني عليه، الذي تربطه به علاقة صداقة منذ فترة، حيث اعتاد على التواجد والمبيت لديه بشقته، وفي يوم الواقعة قرر التخلص منه؛ لمروره بضائقة مالية، وعقب تواجده داخل الشقة غافله من الخلف، مستخدمًا في يده قطعة من القماش وكمم بها أنفاسه، حتى فارق الحياة.

أضافت التحقيقات أن المتهم نقل الجثة ووضعها على سرير المجني عليه، داخل غرفة النوم، ثم زور ورقة، مفادها قيام الأخير ببيع منقولات الشقة له، وفي اليوم الثاني أحضر سيارة نقل، واستولى على جميع المنقولات بنقلها إلى شقته.

بتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه، تم عرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، محمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفى أبويسر.

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