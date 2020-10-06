مصرع موظف صعقًا بالكهرباء أثناء تأدية عمله بالوادى الجديد

لقى موظف فني صيانة بقطاع كهرباء مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد مصرعه الثلاثاء، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء قيامه بإصلاح عطل في منطقة الحدادين التابعة لمدينة موط بالمركز.على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى لمستشفى الداخلة العام، حيث لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.ورد إخطار أمني للواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة، يفيد بتعرض فني صيانة بقطاع كهرباء الداخلة لصعق كهربائي ولفظ أنفاسه فور وصوله لمستشفى الداخلة العام.وأسفر الحادث عن مصرع صابر مهدي، 57 سنة وجرى تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.