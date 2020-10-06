الكاظمى للجنة التحقيق فى الخروقات الأمنية: تمثل رأى الوحدة الوطنية

أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلأثاء، أنه لا أحد سوى الدولة يملك قرار الحرب أو السلام في العراق.وقال الكاظمي، خلال الاجتماع الأول للجنة التحقيق في الخروقات الأمنية التي تستهدف أمن العراق وهيبته: إن هذه اللجنة المشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، إنما تمثل رأي الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك في عملها.وأضاف "إن الجهات التي قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروّج المبررون لهذه الاعتداءات إنما تسيء إلى مستقبل العراق وعلاقاته".وتابع الكاظمي "هذا الأمر قد تجاوز حدوده في ظل الأزمات المركّبة التي يعيشها العراق وأن العراق اليوم أمام مسئولية تأريخية وأن الدولة تمر باختبار حقيقي".وأوضح: هذه اللجنة مخوّلة في الحصول على أي معلومات تطلبها من أي جهة، وننتظر منها أن تأتي نتائجها ضمن الإطار الزمني المحدد لها كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها.وتقوم فصائل عراقية مسلحة بشكل شبه يومي بقصف المنطقة الخضراء الحكومية ومطار بغداد الدولي وأرتال لقوات التحالف الدولي منسحبة من العراق أوقع قتلى وإصابات في صفوف المدنيين العراقيين وبشكل يهدف إلى زعزعت الأمن والاستقرار والأساءة إلى مكان العراق الدولية.