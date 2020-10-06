مطرانية الأقباط تشارك فى احتفالات أكتوبر بالفيوم

شاركت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم في الاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، الثلاثاء، ودقت أجراس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم في الثانية وخمس دقائق بعد ظهر اليوم لعدة دقائق.جاء ذلك، تنفيذًا لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمشاركة هذا العام في احتفال الدولة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر بدق الأجراس التي انطلقت فيه 1973 وانتصرت القوات المسلحة المصرية على القوات الإسرائيلية.