بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. «الثقافة» تعرض صالون نادر للمشير الجمسي (فيديو)

عرضت وزارة الثقافة عبر قناتها على موقع "يوتيوب؛ الصالون النادر للمشير الجمسي" حكايات وأسرار" لأول مرة بمناسبة ذكرى احتفالات حرب أكتوبر الـ"47".المشير محمد عبد الغني الجمسي (9 سبتمبر 1921 - 7 يونيو 2003) قائد عسكري مصري، شغل سابقًا منصب وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة، وشغل قبلها منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ومن قبلها منصب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.تم تصنيفه ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ كما ذكرت أشهر الموسوعات العسكرية العالمية. يعتبر آخر وزير حمل لقب وزير حربية في مصر، حيث تغير اسم الوزارة بعد ذلك إلى وزارة الدفاع.