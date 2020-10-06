بايدن يثني على جهود حلف الأطلسي لتهدئة التوتر بين تركيا واليونان

قال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن اليوم الثلاثاء، إنه يدعم جهود حلف شمال الأطلسي لتهدئة التوترات بين اليونان وتركيا، وإن اتفاقات لإرساء آلية عسكرية لفض الاشتباك واستئناف المحادثات الدبلوماسية هي خطوات بالاتجاه الصحيح.وقال بايدن أيضا في بيان "يجب أن تضغط إدارة ترامب على تركيا للكف عن أي أفعال استفزازية جديدة بالمنطقة ضد اليونان، بما في ذلك التهديدات بالقوة، لإتاحة المجال لإنجاح الدبلوماسية".وأضاف "كما أدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتراجع عن قراره الصادر مؤخرا بتحويل آية صوفيا إلى مسجد وإعادة هذا الكنز لوضعه السابق كمتحف، وضمان إتاحته للجميع بمن فيهم الأرثوذكس".