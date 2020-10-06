الأزهر ينتج فيلما عن نصر أكتوبر ومشاركة العمائم في الحرب (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيلما قصيرا عن نصر أكتوبر المجيد، وذلك بالتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة.وأذاعت الصفحة الفيديو بصوت الإعلامي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، وتضمن عدة مشاهد من معركة أكتوبر بالإضافة إلى أجزاء من خطاب النصر للرئيس محمد أنور السادات.وقال الأزهر: "إنه فى مثل هذا اليوم السادس من أكتوبر عام 1973، وقف الخلقُ جميعا ينظرون معجزةً عسكريةً مكتملة الأركان؛ حيث سطَّر المصريون ملحمةَ الانتصار الكبرى، والتي سُطرتْ بحروفٍ من نور فى سجل التاريخ العسكرى فتم استردادُ الحقوق، وطرد المحتل، وحُطِّمت أساطيره، وكُسرَت غطرستُه، وتم القضاء على أسطورة الجيش الذى زعم أنه لا يُقهر، فوقف العالم آنذاك موقف إجلال لهذا الجيش العظيم".