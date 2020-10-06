حبس ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ساقطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.كانت قد رصدت الإدارة العامة للآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة).وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.