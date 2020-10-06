رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:33 م
حبس ساقطة
حبس ساقطة
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس ساقطة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر أحد المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

كانت قد رصدت الإدارة العامة للآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها (بدون عمل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة).

وبمواجهتها أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (2 هاتف محمول "أحدهما يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. إيقاف ساسي ومدرب الاتحاد 6 مباريات وإمام عاشور مباراة واحدة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الصور

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«القوى الناعمة ودورها في تحقيق نصر أكتوبر».. ندوة بمتحف قصر محمد على

فادي الهويدي يوثق إنجازات العرب في كتاب جديد عن دار الغانم الأردنية

الكاتب يسري حسان عن أيامه في الجيش: أجمل سنة في حياتي

بيتر ماهر: السينما أدت دورا أهم من الأدب في تخليد انتصار أكتوبر