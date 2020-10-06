تعرف على مواعيد بانوراما حرب أكتوبر 2020

تبدأ حفلات بانوراما حرب أكتوبر في مصر الجديدة بطريق صلاح سالم بحوار استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 9 والربع صباحا وتنتهي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، تعرض خلالها 3 عروض صباحية الأولى من الساعة التاسعة والنصف والثانية في الساعة 11 والثالثة الساعة 1 ظهرا، ويعرض خلال الفترة المسائية عرضين الاول في الساعة 5 مساء والثانية في تمام الساعة 6.





أسعار تذاكر بانوراما حرب أكتوبر 2020

تتراوح أسعار تذاكر حفلات بانوراما حرب أكتوبر ما بين 100 جنيه إلى 200 جنيه، وفرت البانوراما عروض بعدة لغات أجنبية منها اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الصينية واللغة العبرية واللغة اليابانية واللغات الأوربية، والتي تحكي تاريخ مصر بكل لغات العالم من خلال عروض للمعارك التي خاضتها مصر من عصر الفراعنة وحتى انتصارات حرب أكتوبر المجيد الذي انتصر فيه الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي عام 1973 مرورا بتوحيد القطرين على يد الملك مينا وطرد الهكسوس ومعركة بورسعيد وحرب النكسة عام 1976 و حرب الاستنزاف.





بانوراما حرب أكتوبر في ظل فيروس كورونا 2020

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قلصت أجهزة الدولة مواعيد بانوراما حرب أكتوبر 2020، من ساعة وربع إلى 55 دقيقة، مع تقليل أعداد الحاضرين تنفيذا الإجراءات الاحترازية التي وضعتها رءيس مجلس الوزراء للحد من انتشار المرض بين المواطنين.





نبذة عن بانوراما حرب أكتوبر

أنشأت بانوراما حرب أكتوبر، بالتعاون بين مصر وكوريا الشمالية عام 1983 تخليداً واحتفاء بذكرى انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر، على شكل مبنى أسطواني يحيط به جدران مرسوم عليها لوحات وصور تمثل معارك مصر على مر العصور يجلس الحاضرون على منصة دائرية تتحرك بهم ليشاهدون العروض من خلال الجداريات المحفور عليها قصص أبطال وشهداء حرب أكتوبر.





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