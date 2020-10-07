«عاش اللي قال».. 10 أغنيات وطنية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر (فيديو)

منذ حرب أكتوبر، قدم العديد من المطربين أغاني وطنية للاحتفال بهذا اليوم العظيم والعام في تاريخ مصر المعاصر، ونرصد خلال السطور التالية "بلاي ليست" لأشهر الأغاني الوطنية التي قدمت للاحتفال بهذا اليوم المجيد:وائل جسار "أكتوبر يعنى إيه"وردة "حلوة بلادي..على الربابة"عبد الحليم حافظ "عاش اللي قال"بليغ حمدي "بسم الله"مدحت صالح "ولا ديا"حسين الجسمي "ماتخفوش على مصر"صابر الرباعي "جينا"محمد ثروت "عاشت بلادي"شريفة فاضل "أم البطل"شعبان عبد الرحيم "أنا بكره إسرائيل"