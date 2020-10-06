محافظ شمال سيناء يدعو رجال الأعمال للاستثمار فى أرض الفيروز

دعا الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رجال الأعمال والمستثمرين إلى إقامة مشروعاتهم على أرض سيناء مع توافر جميع المقومات والثروات والمواد الخام اللازمة وبكميات كبيرة بالمحافظة.أكد المحافظ، في تصريحات اليوم، اهتمام جميع أجهزة الدولة بتنمية وتعمير سيناء فى مختلف القطاعات، والاهتمام الخاص من القيادة السياسية على توفير احتياجات المحافظة وتحقيق مطالب أبنائها فى التنمية والتعمير.وأشار المحافظ إلى الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء لما لها من أهمية كبيرة، حيث إن سيناء تمثل 6% من مساحة مصر، وبها سواحل بطول 800 كيلو متر بما يعادل ثلث السواحل المصرية.كما أنها ذات موقع جغرافى متميز وبها ثروات عديدة، مؤكدا التركيز على التنمية البشرية بتوفير المرافق والخدمات اللازمة للمواطنين من طرق ومساكن ومدارس ومياه وكهرباء وغيرها بما يخدم المواطنين ويدعم عمليات التنمية.وأوضح المحافظ أن عمليات التنمية تسير جنبًا إلى جنب مع جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب، والعمل يجري على قدم وساق، والمشروعات مستمرة بتوجيهات رئيس الجمهورية ويتم تقديم المزيد من التسهيلات إلى أبناء سيناء خلال الفترة المقبلة لدعم التنمية الشاملة بمختلف المجالات، لافتًا إلى المشروعات المقرر افتتاحها التي تركز على المرافق الخدمية من محطات مياه وشبكات مياه وصرف صحي ومدارس ومراكز شباب ووحدات سكنية وغيرها.من جانبه، أكد المهندس محمود فهمي نصار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس الجهاز المركزى للتعمير أن الجهاز يهتم بإقامة المشروعات الخدمية لصالح المواطن ودعم التنمية والاستثمار، لافتًا إلى أن ما تم تدشينه على أرض شمال سيناء خلال 6 سنوات شمل 400 كم من الطرق و5600 وحدة سكنية متنوعة، بخلاف التجمعات التنموية والمشروعات الزراعية والمرافق الخدمية المتنوعة فى مختلف القطاعات، وأن هناك العديد من المشروعات ومرافق الخدمات التي ستُقام لدعم التنمية والاستثمار على أرض سيناء، حيث إن الجهاز معنىّ بتنفيذ المخططات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، خاصة شمال سيناء.