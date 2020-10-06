احتفالات أكتوبر تفتح باب رزق للباعة الجائلين (صور)

انتشر عدد من الباعة الجائلين في محيط "بانوراما حرب أكتوبر بطريق صلاح سالم بمحافظة القاهرة، لبيع أعلام مصر، والحلوى تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر عام 1973.وتوافد المواطنون عليهم لشراء الأعلام وعدد من المنتجات الأخرى التي تحمل رسومات وألوان العلم، وسط حالة من البهجة والسعادة ظهرت عليهم وعلى أطفالهم احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ومن ثم توجهوا لحضور فعاليات المعرض السنوي للثقافات العسكرية، والتي يتم من خلالها تقديم عروض فنية ومسرحية بمناسبة ذكرى النصر العظيم.