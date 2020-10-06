«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»

Tivoli dome - Casablanca

,

Tivoli dome - Libya

,

Tivoli dome - Tunis

أعنلت شركة «ايدچ القابضة» تعاقدها مع شركة «SJS» (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.وتأسست شركة «SJS» عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.ويعد من أبرز مشاريع «SJS» في مصر مشروع Tivoli dome food complex- ، فضلا عن كونها حاصلة على على جائزة «أكبر مجمع مطاعم في العالم » من قِبل موسوعة چينيس العالمية، ومشروع tivoli dome plaza، ومشروع tivoli dome lifestyle، CIRCLE K.ومن أبزر مشاريعها في الوطن العربي، Tivoli dome -Amman، Tivoli dome - Abu Dhabi، Tivoli dome - Kuwait، Tivoli dome - Casablanca، Tivoli dome - Libya ، Tivoli dome - Tunis، بالإضتفة إلى 3 مشروعات تحت الإنشاء هى

Contact us : 19427



فيما يعد من أبرز مشاريعها في العالم، LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris، CREDENTIALS: company in Bulgari ، #OIA_TOWERS ، #the_future_of_new_capitalاحجز وحدتك الآن على النهر الأخضر مباشرة: مكاتب ادارية ، وحدات تجارية «مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما»، عيادات طبية ، شقق فندقية .#OIA_TOWERS#the_future_of_new_capital