«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»

«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:32 م
أعنلت شركة «ايدچ القابضة» تعاقدها مع شركة «SJS» (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
وتأسست شركة «SJS» عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.
ويعد من أبرز مشاريع «SJS» في مصر مشروع Tivoli dome food complex- ، فضلا عن كونها حاصلة على على جائزة «أكبر مجمع مطاعم في العالم » من قِبل موسوعة چينيس العالمية، ومشروع tivoli dome plaza، ومشروع tivoli dome lifestyle، CIRCLE K.
ومن أبزر مشاريعها في الوطن العربي، Tivoli dome -Amman، Tivoli dome - Abu Dhabi، Tivoli dome - Kuwait، Tivoli dome - Casablanca، Tivoli dome - Libya ، Tivoli dome - Tunis، بالإضتفة إلى 3 مشروعات تحت الإنشاء هى Tivoli dome - Casablanca, Tivoli dome - Libya, Tivoli dome - Tunis
فيما يعد من أبرز مشاريعها في العالم، LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris، CREDENTIALS: company in Bulgari ، #OIA_TOWERS ، #the_future_of_new_capital
احجز وحدتك الآن على النهر الأخضر مباشرة: مكاتب ادارية ، وحدات تجارية «مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما»، عيادات طبية ، شقق فندقية .
#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital
Contact us : 19427
وتأسست شركة «SJS» عام ٢٠٠٣ ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من ١٧٥٠ عضو.
ويعد من أبرز مشاريع «SJS» في مصر مشروع Tivoli dome food complex- ، فضلا عن كونها حاصلة على على جائزة «أكبر مجمع مطاعم في العالم » من قِبل موسوعة چينيس العالمية، ومشروع tivoli dome plaza، ومشروع tivoli dome lifestyle، CIRCLE K.
ومن أبزر مشاريعها في الوطن العربي، Tivoli dome -Amman، Tivoli dome - Abu Dhabi، Tivoli dome - Kuwait، Tivoli dome - Casablanca، Tivoli dome - Libya ، Tivoli dome - Tunis، بالإضتفة إلى 3 مشروعات تحت الإنشاء هى Tivoli dome - Casablanca, Tivoli dome - Libya, Tivoli dome - Tunis
فيما يعد من أبرز مشاريعها في العالم، LONGCHAMP : A French luxury company, founded in Paris، CREDENTIALS: company in Bulgari ، #OIA_TOWERS ، #the_future_of_new_capital
احجز وحدتك الآن على النهر الأخضر مباشرة: مكاتب ادارية ، وحدات تجارية «مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما»، عيادات طبية ، شقق فندقية .
#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital
Contact us : 19427
«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»
«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»
«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»
«ايدچ القابضة» تعلن تعاقدها مع شركة «SJS» لإدارة المنطقة التجارية بمشروع «OIA_TOWERS»