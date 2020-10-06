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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية بمدينة المحروسة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:47 م
قافلة جامعة الأزهر
قافلة جامعة الأزهر الطبية
اميرة العنانى
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شهدت القافلة الطبية التي أرسلتها جامعة الأزهر إلى مدينة المحروسة بمحافظة القاهرة، اليوم إقبالًا كبيرًا من جموع المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بمستوى الخدمة المتميزة وبما لمسوه من عطاءات جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، أن القافلة تأتي في إطار خطة الجامعة لتسيير القوافل لهذا العام، ضمن نشاط لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر الكبير الذي تحرص عليه منذ إنشائها في عام 2010.

وأشار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن القافلة ضمت عددًا من الأطباء في مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس وتوزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن القافلة سوف تجري عمليات جراحية للحالات المرضية التي تحتاج إلى ذلك، وتحويل الحالات التي تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى- سيد جلال- الزهراء الجامعي).

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبق أن نظمت قافلة طبية وإغاثية إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، ووقعت الكشف الطبي على نحو 2800 مريض، وأجرت نحو 16 عملية صغرى، إضافة إلى تحويل ما يقرب من 25 عملية جراحية كبرى لإجرائها في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.

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