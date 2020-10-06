ترامب يقلل من شأن تهديد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تقليل شأن التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد.ونشر ترامب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم: «يموت كثير من الأشخاص بسبب الإنفلونزا، 100 ألف شخص كل عام، بالرغم من حقنهم باللقاح في موعده».ووجه ترامب كلمة للمرشح جو بايدن دون الإشارة له: «هل سنقوم بإغلاق بلدنا؟ بالتأكيد لا فقلد تعايشنا مع الإنفلونزا الموسمية الأقل فتكًا في أغلب المجتمعات، ويجب علينا الآن أن نتعلم التعايش مع «كوفيد-19».يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشر تغريدة على تويتر مساء أمس الإثنين، يعلن فيها خروجه من المستشفى الذي يعالج فيه بعد إصابته بمرض كورونا.ودعا ترامب الأمريكيين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا وألا يدعوه يسيطر على حياتهم، كما صرح بأنه أفضل مما كان عليه قبل عشرين عامًا.