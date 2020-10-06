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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ختام فعاليات الدورة التدريبية للمستشارين وأعضاء النيابة الإدارية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:32 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسي
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اختتمت الدورة التدريبية المتخصصة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الأكاديمية خلال الفترة من 16 سبتمبر حتى 6 أكتوبر.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ممثلة في مركز التدريب برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي - مدير المركز والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

وسلم المستشار عصام المنشاوي شهادات إتمام الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، افتتح الدورة التدريبية الجديدة للمستشارين أعضاء النيابة الإدارية والتي من المقرر أن تشمل ما يزيد عن مائة عضو من أعضاء النيابة الإدارية.

وألقى "المنشاوي" كلمة أكد فيها على أهمية التدريب المستمر لكافة الأعضاء لتحقيق رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإعلاء دولة القانون، مشددًا على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل وتدريب ورفع قدرات العنصر البشري في كافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

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