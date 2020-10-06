رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية تجاه تحديات تهديد الأمن والاستقرار

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:30 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
طباعة
أكدت الكويت اليوم الثلاثاء، أن المجتمع الدولي يقف الآن أمام مسؤولية أخلاقية تجاه تحديات بالغة التعقيد تهدد الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة الـ 71 للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، والمتواصلة من الخامس وحتى الثامن من أكتوبر الجاري، وألقاها المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.

وقال الغنيم،:"إن الوضع الراهن يتطلب منا جميعا تعزيز التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي، ومعالجة أوضاع النازحين داخليا، وتأثيرات التغير المناخي، والتداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونتيجة لجسامة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، ندرك تماما أن جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منفردة ليست بكافية، ما يتطلب منا دعم جهود الوكالات الدولية والاقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية وكذلك الوطنية، وذلك في اطار استجابتها الشاملة للحد من معاناة اللاجئين والنازحين ودعم البلدان المستضيفة".

وتابع قائلًا:"إن الكويت والعالم والمجتمع الانساني قد ودعت قبل ايام قائدا انسانيا عالميا، هو المغفور له أمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، الذي كرس حياته لخدمة الانسانية، مساهما عبر دبلوماسيته الوقائية ووساطته لحل النزاعات والخلافات على مدى أكثر من خمسة عقود.. إن الأمير الراحل قد سعى دوما الى تجنيب العالم مزيدا من الحروب والصراعات والمآسي الإنسانية".

وأشار الى المساهمات المالية التي قدمتها الكويت منذ بداية الأزمة العالمية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمبلغ 290 مليون دولار، والتي تأتي في إطار تحملها مسؤولياتها في دعم جهود المجتمع الدولي لمحاربة هذا الوباء.

وأوضح الغنيم أن اجمالي المساعدات الانسانية والتنموية التي قدمتها الكويت خلال السنوات العشر الماضية، بلغ مستويات عالية وسخية؛ حيث سبق أن خصص منها 434 مليون دولار فقط للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشددا على أن هذا الدعم يأتي تثمينا لدور المفوضية الإنساني الكبير والفعال، والذي تقوم به لتخفيف معاناة ملايين المنكوبين والمتضررين حول العالم ولصون الكرامة الإنسانية.

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية بموقع التضامن الاجتماعي وكيفية تسجيل شكوى

الصور

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

الأكثر قراءة

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«الصحة العالمية»: قد نحصل على لقاح ضد كورونا بنهاية العام

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

الكاتب يسري حسان عن أيامه في الجيش: أجمل سنة في حياتي

بيتر ماهر: السينما أدت دورا أهم من الأدب في تخليد انتصار أكتوبر

غدا.. سيد الوكيل يناقش أعماله بالنيل الثقافية

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي