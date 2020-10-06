السجن 3 سنوات لمتهمين بتزوير أمر جمركى فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، بمعاقبة صاحب شركة تصدير، ومستخلص جمركي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أشرف أبوزينة، ومحمود الربيعي، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.ترجع أحداث القضية رقم 684 لسنة 2020 جنايات الميناء، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة يفيد بالتزوير في محررات رسمية لحاوية لتصديرها لإحدى الدول الأجنبية بميناء الدخيلة.كشفت تحريات ضباط الأموال العامة عن قيام كل من "ع.ال.ال"، مالك شركة تصدير، و"إ.م.م"، مستخلص جمركي، بصفتيهما مسئولين عن شركة "س.إ" للتصدير، بإنهاء إجراءات تصدير رسالة مشمولة أعشاب طبية خارج البلاد وإخفاء أصناف أخرى محظور تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة، وبفتح الحاوية المقيدة برقم 3789 لسنة 2019 جمرك صادر الدخيلة.وبتفتيشها عثر بداخلها على 3 آلاف قطعة من جلود الحمير المحظور تصديرها، إلا أن المتهمين زورا في المحررات الرسمية، وهو تزوير ختم صادر جمارك الدخيلة لإنهاء الإجراءات، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتحفظ على المضبوطات.