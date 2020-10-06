المكسيك: ارتفاع إصابات كورونا لـ789.780 والوفيات 81.877

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 789 ألفا و780 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغ 81877 حالة وفاة، وتعافى 670 ألفا و34 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.