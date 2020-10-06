كندا: إصابات كورونا تصل إلى 171 ألفا و384 والوفيات 9560

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا إلى 171 ألفا و384 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت تورونتو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في كندا جراء الفيروس بلغ 9560 حالة، وقد تعافى 144 ألفا و653 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 36 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.