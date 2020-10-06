توافد المواطنين على احتفالات أكتوبر بالبانوراما (صور)

شهد محيط بانوراما حرب أكتوبر بطريق صلاح سالم بمدينة نصر، توافد المواطنين للمشاركة في احتفال الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر عام 1973 والتي تنظمها هيئة البحوث العسكرية ضمن فعاليات المعرض السنوي للثقافات العسكرية.وتفاعل الجمهور مع العروض المقدمة بالتصفيق وترديد بعض الأغاني والتقاط الصور التذكارية والسيلفي، وافتتحت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية الحفل بتقديم الحركات الاستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية.