جامعة أسوان تعلن افتتاح ساعة ناطقه بإذاعة جنوب الصعيد

أعلنت جامعة أسوان، عن أنه سيتم اعتماد ساعة الجامعة الناطقة التي تم إنشائها بالحرم الجامعي بصحارى، والتي سيتم افتتاحها قريبا بإذاعة جنوب الصعيد بأسوان أسوة بساعة جامعة القاهرة.وأضافت الجامعة، أن الحرم الجامعي بصحارى يشهد تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات التعليمية والإنشائية والرياضية، من حيث طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية منها إنشاء استاد الجامعة الرياضي لكرة القدم بالحرم الجامعي بصحاري والذي يسع لـ 1000 متفرج.وأوضحت الجامعة أن الحرم الجامعي بصحارى يضم مجمع ملاعب رياضية متنوعة وعديدة لكرة اليد وكره الطائرة والسلة وجاري حاليا إنشاء حمام سباحة لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية، وكذلك ملعب للكرة الشاطئية، وملاعب الكرة الخماسية وملاعب التنس.وتابعت، أنه سيتم افتتاح أكاديمية المقاولون العرب وبالتعاون مع جامعة أسوان وذلك باستاد الجامعة الرياضي بصحارى يوم الخميس المقبل، الساعة الخامسة مساءًا، وذلك بحضور العاملين بالجامعة وأسرهم مع تقديم فقرات فنية ورياضية وممارسة الأنشطة الرياضية من خلال تواجد مدربين متميزين لجميع الألعاب الرياضية وذلك في ظل احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.