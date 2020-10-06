اللجنة العليا للانتخابات تستبعد 5 مرشحين في المنوفية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات قائمة المرشحين النهائية بمحافظة المنوفية، بعد المدة القانونية للطعن أمام القضاء الإداري بدرجاته، لتبدء فعليًا الدعاية الانتخابية للمرشحين.واستبعدت اللجنة العليا للانتخابات في القائمة النهائية 5 مرشحين لأسباب مختلفة، وهم حمد سالم بركات، محمد محمود السباعي، أحمد شاكر، ماجد سعد بدوي، محمود عبد المنعم حسن، بالإضافة لإعلان نقيب المحامين في المنوفية انسحابه من الانتخابات لظروف صحية.ودفع 11 حزبًا في المنوفية بممثلين له للمنافسة على المقاعد الفردية بالدوائر الانتخابية للمحافظة، وسيطر حزب مستقبل وطن على العدد الأكبر في المنافسة بمرشحين تابعين له، وقرر حزب مستقبل وطن الدفع بمرشحين في كل الدوائر الانتخابية في المنوفية، حيث ينافس اثنان من مستقبل وطن على مقعدين أشمون، ومرشح على المقعد الفردي بالباجور، واثنان على مقاعد شبين الكوم، كذلك تم الدفع بمرشحين في دائرة تلا والشهداء، وكذلك مرشحان في منوف.