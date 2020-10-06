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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا تشدد الإجراءات ضد منتهكي قواعد مكافحة كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:17 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
وكالات
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أعلن وزير الصحة البولندي اليوم الثلاثاء "عدم التسامح إطلاقا" مع منتهكي قيود مكافحة فيروس كورونا، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بالبلاد.

وصرح وزير الصحة آدم نيدزيلسكي للصحفيين بأن القواعد الأكثر صرامة ستشكل جوهر النهج الجديد. وقال نيدزيلسكي: "لا يوجد مكان للأنانية، لأن الأمر يتعلق بأمن الآخرين".

وقال قائد الشرطة ياروسلاف شيمشيك: إنه سيتم تشجيع أفراد الأمن على إصدار غرامات أكثر على منتهكي متطلبات ارتداء الكمامة أو قواعد التباعد الاجتماعي.

وتطالب بولندا السكان بارتداء غطاء الفم والأنف في جميع الأماكن المغلقة، وفي وسائل النقل العام، وفي جميع الأماكن التي لا يمكن الحفاظ فيها على مسافة 1.5 متر من الآخرين.

وسجلت البلاد 2236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، و58 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

وسجلت بولندا حتى الآن 104316 حالة إصابة بفيروس كورونا و2717 حالة وفاة مرتبطة به.

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