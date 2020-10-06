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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شمال سيناء تفتتح المرحلة الأولى لتطوير 5 ميادين بـ50 مليون جنيه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 06:43 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
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افتتح محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى لتطوير مدينة العريش، والتي تضمنت تطوير 5 ميادين، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه ضمن احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأوضح المحافظ- خلال الافتتاح- أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتجميل مدينة العريش شملت رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين، هي السادات "ميدان الرفاعى بوسط مدينة العريش"، النصر، الشهداء "الساعة سابقًا"، بنك القاهرة، وشهداء الكتيبة 103 "الميناء سابقًا" بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، حيث تم تطوير كل ميدان تطويرًا كاملًا من أعمال الإنارة والتشجير والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار وصنابير الحريق وأعمال الحماية اللازمة وأعمال النوافير والنصب التذكارية، إلى جانب الرصف الكامل للميادين والمحاور والطرق المؤدية إليها.

وأضاف المحافظ أن مشروع تطوير مدينة العريش منحة رئاسية لأهالى مدينة العريش، وتم وضعه ضمن مقترحات الخطة الجديدة لجهاز تعمير سيناء "منطقة تعمير شمال سيناء" باعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيه على عدة مراحل من إجمالي خطة المنطقة لتنفيذ عدة مشروعات في مختلف القطاعات لتغطية جميع مناطق المحافظة بالخدمات والمرافق اللازمة للمواطنين.

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