«الصحة العالمية»: قد نحصل على لقاح ضد كورونا بنهاية العام

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، عن أن العالم قد يحصل على لقاح جاهز ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية 2020.وقال تيدروس، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اختتام اجتماعات للجنة التنفيذية المعنية بجائحة فيروس كورونا المستجد استمرت يومين: "سنكون بحاجة إلى اللقاحات، وهناك أمل في أنه من الممكن أن نحصل على لقاح نهاية هذا العام. هناك أمل".وتعمل آليات تطوير اللقاحات "COVAX"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 9 أمصال مرشحة ضد الفيروس، وتستهدف توزيع نحو ملياري جرعة من اللقاح الفعال بعد الحصول عليه حتى نهاية 2021.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.