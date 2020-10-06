«أصابوه فى منطقة حساسة».. ضبط 5 شرعوا فى قتل عامل بأوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة في إلقاء القبض على 5 متهمين، شرعوا في قتل عامل بأن أطلقوا عليه الرصاص وأصابوه في منطقة حساسة بجسده.أشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا بإصابة عامل بطلق نارى، بمنطقة حساسة بجسده فى أوسيم.وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهم 5 أشخاص بالاعتداء عليه بالضرب، بسبب خلافات سابقة بينهم، وإطلاق أحدهم النار عليه من سلاح نارى خرطوش.بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.