بالمال والدم.. كيف دعمت الدول العربية مصر في حرب أكتوبر؟

• دول الخليج استعانت بسلاح النفط للضغط على الغرب

• ليبيا دعمت مصر بسربي ميراج

• الأردن شاركت في خداع المخابرات الإسرائيلية

• الجزائر دعمت شراء الأسلحة من الاتحاد السوفيتي

لم تكن حرب أكتوبر ملحمة عسكرية وتاريخية هزت الصورة التي رسمتها إسرائيل لسنوات طويلة بأنها الدولة التي لا تقهر فقط، وإنما كانت أبرز مثال على تكاتف العرب في مواجهة عدو مشترك، وكانت نقطة مضيئة في تاريخ جميع الجيوش العربية."الدستور" في التقرير التالي عرضت دور الدول العربية في حرب أكتوبر وكيف دعمت القوات المصرية والسورية في حربها.• العراق قطعت قواتها مئات الكيلو مترات لمساعدة مصر وسوريادعمت العراق مصر وسوريا خلال حربهم مع إسرائيل، وكانت قواتها من أكبر القوات العربية التي شاركت في الحرب ورغم عدم علم العراق بتخطيط مصر لشن هجوم مفاجئ على القوات الصهيونية على حدود القناة في نفس التوقيت الذي تهجم فيه سوريا عليهم في هضبة الجولان، إلا أن العراق بمجرد أن سمع عن أنباء الهجوم أرسلتها قواتها لدعم القوات السورية.كانت بداية التعاون العراقي مع مصر قبل حرب أكتوبر بعدة أشهر، فأرسلت العراق إلى مصر سربان من طائرات "هوكر هنتر" في نهاية مارس 1973، وبلغ مجموعات الطائرات التي وصلت مصر 20 طائرة، والتي اشتركت في حرب أكتوبر من أول لحظة.وسمعت العراق عن الحرب بعد قيام مصر بعبور القناة من خلال خبر تداولته كل إذاعات العالم بعد ظهر يوم 6 أكتوبر، بقيام القوات المصرية والسورية في توقيت واحد بعملية اقتحام للدفاعات الإسرائيلية في الجولان "خط ألوان" وفي قناة السويس خط بارليف، وأعطت القيادة السياسية للعراق أوامرها للقوات الجوية بالاستعداد الفوري للمشاركة في الحرب، ودخلت القوات العراقية بأسراب قواتها الجوية لتعزيز الجبهة السورية، وتحركت تلك القوات من العراق ووصلت يوم 8 أكتوبر بعد قطعها ما يقرب من 1000 كم إلى المطارات السورية المدنية والعسكرية حول دمشق واشتركت فور وصولها في المعارك وضرب أهداف إسرائيلية في الجولان.وقدمت القيادة السورية تسهيلات ومعلومات سهلت كثيرا على الجيش العراقي مهماته وكان التعاون والتنسيق بين القوات العراقية والسورية على مستوى عالي من الكفاءة.لم تتوقف مساعدات دول الخليج على دعم الجيش المصري والسوري فقط، وإنما قررت معاقبة الغرب على موقفه الداعم لإسرائيل باستخدام ما أطلقت عليه "سلاح النفط"، وبانقطاع امدادات النفط العربية ارتفعت أسعار الوقود بشكل سريع في العواصم الغربية وتهاوت أسهم البورصات وتراجعت معدلات الأداء في الاقتصاد العالمي وأثرت هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي لعدة سنوات، فقطع الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة النفط عن إسرائيل والدول التي تدعمها وكان عامل ضغط قوي على الدول الأجنبية، وأطلقت السعودية حظرا عربيا على تصدير النفط يستهدف بلدان العالم بشكل عام وأمريكا وهولندا بشكل خاص لدعمها لإسرائيل، ولم تكتف بحرمان الغرب من النفط فقط ولكنها أنشأت جسر جوي لإرسال 20 ألف جندي إلى الجبهة السورية.كان لليبيا دور هام في دعم الجيش المصري في حرب أكتوبر، وأوضح سعد الدين الشاذلي، مهندس العبور وقائد الجيش المصري في مذكراته عن هذا الدعم: "إنه عند قيام الحرب كانت القوات الليبية المتمركزة في مصر عبارة عن سربي ميراج، أحدهما يقوده طيارون ليبيون، والآخر يقوده طيارون مصريون، ولواء مدرع.وشاركت قوات ليبية مختلفة في دعم مصر، وساهت ليبيا في دعم البحرية المصرية بمعدات، أجهزة رادار بحرية، أجهزة إلكترونية بحرية، كما قامت بشراء القوارب المطاطية التي عبر بها الجنود المصريون قناة السويس من إيطاليا.شاركت القوات الأردنية في الحرب على الجبهة السورية بإرسال ألوية مدرعة، كما شاركت الأردن في خداع المخابرات الإسرائيلية حيث تم رفع استعداد القوات الأردنية إلى الحالة القصوى يوم 6 أكتوبر 1973 مما أثار قلق إسرائيل ودفعها إلى إبقاء جزء من جيشها في إسرائيل للتصدي لأي هجوم محتمل على تل أبيب.عقب شهر واحد من حرب أكتوبر، وأثناء زيارة الرئيس الجزائري هواري بومدين إلى موسكو بالاتحاد السوفيتي وضع مبلغ 200 مليون دولار للسوفييت لحساب مصر وسورية بمعدل 100 مليون لكل بلد ثمنا لأي قطع ذخيرة أو سلاح يحتاج لها البلدان، كما أرسل هواري بومدين إلى الجبهة المصرية سرب طائرات سوخوي-7 وسرب ميج-17 وسرب ميج-21 وصلت في أيام 9 و10 و11 أكتوبر فيما وصل إلى مصر لواء جزائري مدرع في 17 أكتوبر 1973.