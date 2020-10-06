اختيار تامر بشير فى مبادرة سفراء «الإعلام الجديد»

انتهت اللجنة الاستشارية لـ مبادرة "سفراء الإعلام الجديد" من اختيار الفائزين في المبادرة. حيث تم اختيار أفضل 20 فكرة مميزة من ضمن أكثر من 800 فكرة مقدمة من أفضل الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من بينهم الإعلامي تامر بشير.وحرصت اللجنة على التنوع في اختيار الأفكار المميزة، والتي تحقق الهدف الرئيسي من المبادرة، وهو دعم صورة مصر في الإعلام من خلال هؤلاء الشباب المؤثرين، والعمل على تفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.الجدير بالذكر أن وزارة الدولة للإعلام أطلقت الشهر الماضي منصة "سفراء الإعلام الحديث"، بالتزامن مع يوم الشباب العالمى، بهدف تعزيز الهوية المصرية، وتخاطب المنصة الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعى، بهدف تحقيق التواصل الدورى والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.تنطلق المبادرة فى ضوء رؤية مصر 2030، لدعم صورة مصر فى الإعلام الحديث فى شتى المجالات، من خلال دمج المؤثرين من الشباب فى تطوير منظومة التواصل والإعلام الحديث، وجمع التوصيات التي يقدمها الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الدولة للإعلام، إضافة إلى تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث والإعلام التقليدي من خلال خلق رؤية إعلامية متكاملة.