محمد عادل: السوشيال ميديا دمرت الفن ولن أحترف الغناء (حوار)

- في البداية.. حدثنا عن بدايتك في المسرح؟

- وماذا عن أعمالك المسرحية خلال الفترة المقبلة؟

- سيد درويش عُرض أكثر من مرة على عدة مسارح.. هل تؤدي الدور بنفس الحالة كل مرة؟

- ذكريات في عرض سيد درويش لن تنساها؟

- ما العمل الذي تتمنى عودة الزمن مرة أخرى لتؤديه بشكل أفضل؟

- شخصية تشبهك في الوسط الفني وتأثرت بها؟

- انتقد البعض أداءك في دور المدمن بمسلسل إلا أنا.. تعليقك؟

- من وجهة نظرك.. هل أثرت السوشيال ميديا على تقييم الأعمال الفنية؟

- من وجهة نظرك.. ما نوعية الأعمال التي نحتاج لها بقوة خلال هذه الفترة؟

- برأيك.. ما القضايا التي نحتاج إلى تحويلها لأعمال تليفزيونية أو سينمائية؟

- هل في أعمال تليفزيونية لك ظُلمت بسبب عرضها في شهر رمضان؟

- ما المعايير أو الأسس التي تختار أدوارك عليها؟

- هل يوجد الآن أعمال فنية تستطيع تغيير القوانين والمجتمع؟

- هل يستطيع الفن محاربة الإرهاب والتطرف؟ وكيف ؟

- شهدت الفترة السابقة لجوء بعض الفنانين للغناء.. هل في نيتك السير على هذا النهج؟

- تجربة مسرح مصر.. كيف تراها؟ وهل هي بالفعل من أعادت الناس للمسرح؟

-هل المسارح الخاصة سحبت البساط من مسارح الدولة؟

من مواليد 14 أبريل عام 1986، بدأ مشواره الفني من المسرح، حيث قدم ما يقرب من مائتي عرض مسرحية، عشق المسرح منذ طفولته، خطوات الشيطان أحدث نقلة في حياته، وعرض سيد درويش المقرب إلى قلبه، ويسعى لتجسيد شخصية عاطف الطيب في عمل درامي.محمد عادل لقب نفسه بـ "أبو البنات"، شارك فيما يزيد عن 60 عمل درامي أبرزها: الطوفان، إلا أنا، الجامعة، سجن النسا، طريقي، الكابوس، أبو العروسة، بعد البداية، حكايات وبنعيشها، المغني، ليالي الحلمية، حب عمري، وغيرها من الأعمال الهادفة التى تقدم رؤى مختلفة عن الحياة المصرية، ومن الأفلام السينمائية جواب اعتقال، الجزيرة 2، يا مسافر وحدك، وغيرها من الأفلام التي ترك بصمة لدى المشاهد، إضافة إلى عدد من الأفلام القصيرة."الدستور" حاورت الفنان محمد عادل حول رأيه في عدد من القضايا، إضافة إلى أعماله القادمة والعروض المسرحية التي يشارك فيها خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار..بدأت في المسرح منذ طفولتي وتحديدًا عندما كنت في عمر الثلاث سنوات، منذ عام 1989 إلى الآن، لأن والدي ووالدتي كانا يعملان في المسرح، وكان أول عمل درامي كان الجامعة في 2009 ثم توالت الأعمال الدرامية إلى الآن.نجري الآن بروفات العرض المسرحي "الوصية" بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، كما سيعود عرض سيد درويش على مسرح البالون مرة أخرى بداية من يوم 25 أكتوبر الجاري، بعد عرضه في عدة مسارح، فهو من الأعمال المقربة إلى قلبي، سيد درويش حالة نادرة ما زالت موجودة داخل البيوت والقلوب، وأعشق جميع أعماله، وسعيد بمشاركتي في العرض المسرحي عن حياته.وأما عن أعمالي المسرحية التي شاركت فيها أحبها جميعًا، فلا أقوم بالتمثيل فيه أو إلا إذا كنت أحبه ومقتنع به تماما، لكن مسرحية "أهواك" فرقت جدا معايا، فكانت تجربة مختلفة، وكانت بداية انطلاق في الأعمال المسرحية.العمل المسرحي ممتع، وأرى أن الممثل ينبغي أن يطور من نفسه يوميًا، الوقوف على خشبة المسرح يعني إنك تعرف تمثل وتغني وتحافظ على الأداء كل مرة.عرض سيد درويش من العروض التي أحبها، ولن أنسى الأغاني التي كانت بالعرض التي أحدثت نوعا من البهجة وأدخلت السرور على قلب المشاهد، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.العرض المسرحي "حب رايح جاي"، كنت أتمنى أنه يكون أفضل من كده أحداث العرض تدور حول فكرة الحب وتأثيره في لم الشمل سواء في الأسرة أو في المجتمع بأشكاله ومراحله المختلفة، في قالب كوميدي استعراضي غنائي.كل عمل فني أشارك بالتمثيل فيه به جزء من شخصيتي، وكل عمل يأخذ من روحي حاجة، ولكن شخصية "يوسف" في الطوفان المقربة مني جدا، والمخرج عاطف الطيب لأنه من الشخصيات التي تشبهني في الكفاح، وأتمنى تجسيد عمل له، والفنان الراحل محمود الجندي كان دائما ينصحني وتعلمت منه كثيرًا.عمرو في مسلسل إلا أنا كان مدمن ومريض نفسي، مدمن متعافي، والمدمن ليس شرطا أن يهرش أو يضع تحت عيونه أسود، وإلى الآن لا يعرف أحد من الجمهور عمرو كان مدمن إيه.للأسف السوشيال ميديا أثرت على المسلسلات وعلى المجتمع بكافة أطيافه وفئاته، وحيث يقوم البعض بتقطيع العمل إلى مقاطع فيديو ويحكم الناس على العمل بأنه جيد أو رديء من خلال المقاطع، يعني تختار "من على وش القفص"، للأسف دمرت الفن، وجعلت الناس لا تتفرج على مسلسلاته تحكم فقط من المقاطع التي تنشر، فأصبحنا نقيس أداء العمل من خلال السوشيال ميديا وهذا عبث.المسلسلات الرومانسية افتقدناها في الفترة الأخيرة جدا، وللأسف لم توجد نوعية هذه المسلسلات حاليا، ودي مشكلة كبيرة، محتاجين نعمل مسلسلات مثلنا، ولا نحتاج تقليد الآخرين في الأعمال الرومانسية، فكل مجتمع وبيئة تقدم ما يشبها، ولا نقارن بين الخارج ومصر في الفن والمسلسلات، ومصر يوجد بها شخصيات تصلح لتجسيد الأعمال الرومانسية.كل القضايا التي تواجه المجتمع حاليا محتاجين إلى تجسيدها لأعمال فنية لو فعلا تمت بالشكل الصحيح وهدفها تغيير الواقع والناس تصدق العمل، ويتم تناولها بشكل حقيقي بمعني "مش تتقلب وخلاص"، نحتاج لأعمال في الأخلاق والسياسة والثقافة.شهر رمضان يعتبر سوق يعرض فيه مختلف الأعمال لمختلف النجوم، ومن وجهة نظري تم رؤية أعمالي بالشكل اللائق بها خلال رمضان، ولم يظلم أي عمل.أختار أعمالي من خلال سيناريو مكتوب بشكل جيد، وفريق عمل جيد وقوي ومخرج جيد، الممثل يؤدي جميع الأدوار، والممثل يقوم بتمثيل الدور، والجمهور هو الذي يحكم على العمل من حيث القوة والضعف، فهناك سيناريوهات قمت برفضها لأنها لا تناسبني.لا يوجد الآن أعمال يمكن أن تغير ذلك، كان زمان أيام الأبيض والأسود، ونتمنى أن يحدث الآن، والأعمال الفنية تستطيع تغيير المجتمع لما تمس الإنسان.الفن يستطيع محاربة كل حاجة تضر بالمجتمعات، فهو قوة مصر الناعمة، لو تم مناقشة القضايا بصدق وإخلاص، ولو كان هدف العمل بالفعل محاربة الإرهاب والتطرف، ونتمنى تقديم مسلسلات هادفة، فالفن هو غذاء الروح.تم عرض الأمر كثيرا علي لتقديم أغنيات مصورة، ورفضت، لأن الغناء ليس شغلي أن أكون مغني، لكن ممكن أغني فقط لكن ولا نية عندي لاحترافه، برقص في بعض العروض، بجانب التمثيل، فالممثل من المفروض أن يعرف يكتب ويألف ويغني ويرقص ويخرج، الغناء أداة من أدوات التمثيل.تجربة مصر هم من رجعوا كلمة مسرح لأذهان الناس، تجربة فنية محترمة ناجحة ومهمة ولكنها ليست أفضل حاجة.مسارح الدولة ينقصها الخطة التسويقية فقط، فالمسارح الخاصة تعتمد على الدعاية والإعلان لنفسها وتعرف جيد كيف تسوق نفسها، ومسارح الدولة بالرغم من عدم الدعاية ولم يوجد لديها خطة تسويقية إلا أن عليها إقبال كبير، فالمحتوي ليس مقياسا لإقبال الجمهور.