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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الليلة.. لميس الحديدي تحاور محمد العريان في «كلمة أخيرة» على ON

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:24 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
دعاء عبد المقصود
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تحاور الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج" كلمة أخيرة" عبر شاشة ON، في حلقة الليلة، الدكتور محمد العريان، للحديث عن كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا، ومتى يتعافي الاقتصاد العالمي، وهل يؤثر مرض ترامب على الانتخابات، مصر كيف واجهت الكورونا، ونصائح للمستثمر.

يذاع البرنامج من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء عبر شاشة ON.

وكانت لميس الحديدي قد بدأت أولى حلقات برنامج "كلمة أخيرة" أمس الأول الأحد بعد فترة غياب عن الشاشة المصرية وقامت أمس باستضافة النجم محمد هنيدي في حلقة استثنائية ومختلفة تحدث خلالها عن بداياته ومشواره الفني الطويل وأصدقائه بالوسط الفني وآخر أعماله الفنية.

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