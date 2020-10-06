«ناشونال إنترست»: أردوغان هو صدام العصر يحتل دول الجوار رغم انهيار اقتصاده

أكدت مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، أن تركيا أصبحت مثل العراق في أوائل التسعينيات، وتحول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى صدام حسين حيث ينهار اقتصاده ولم يعد قادرا على التهرب من مسؤولية سوء إدارته وخياراته.وتابعت: المحللون يرون أن أردوغان لا يتراجع في مواجهة الضغط الدبلوماسي والتعبئة العسكرية الدولية، ومن وجهة النظر الأكثر شمولية هي أن أردوغان مصمم على عدائيته لأسباب أيديولوجية وشعبوية على حد سواء وسيواصل القيام بذلك حتى يحدد أين يمكن أن يحقق الاستثمار العسكري الصغير أكبر المكاسب.وأضافت أن المشكلة ليست فقط في قبرص أو شرق البحر المتوسط، لتركيا قوات في سوريا والعراق، وقد تدخلت أيضًا في ليبيا، ومؤخرًا في أذربيجان.والمثير للقلق أن أسلوب العمل التركي الجديد هو استخدام وكلاء سوريين، وكثير منهم من قدامى المحاربين في تنظيم داعش أو القاعدة، وفي الواقع، تستخدم تركيا الآن ميليشياتها السورية بالطريقة التي تستخدم بها إيران حزب الله اللبناني أو الميليشيات الأفغانية والباكستانية الموازية له.وقالت المجلة إن قيام تركيا بإدخال وكلائها السوريين بسرعة كبيرة في صراعات مختلفة يشير إلى رغبات تركيا المتزامنة في توسيع تدخلاتها في الخارج.وأضافت أنه إلى جانب مواقفها العسكرية، أصبحت تركيا أيضًا أكثر عدوانية تجاه المعارضين في الخارج. ففي وقت سابق من هذا العام، دخل عميل استخبارات تركي إلى مركز شرطة نمساوي وذكر أن جهاز المخابرات التركية أمرته باغتيال عضو سابق في البرلمان النمساوي، وهو أيضًا من أصل كردي.