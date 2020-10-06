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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: جار الإعداد لافتتاح مدرسة فوكة بـ7 ملايين جنيه

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 04:34 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد، مع إنشاء وتطوير عدد من المدارس بعدة مناطق بمطروح؛ لتقليل أعداد الكثافات واستيعاب مزيد من الطلاب والتيسير على أولياء الأمور بتوفير مدارس قريبة منهم، مع العمل على تطوير منظومة التعليم بالمحافظة.

وأوضح المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جار الإعداد لافتتاح مدرسة فوكة للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاؤها بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، وتضم 23 فصلًا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمعامل ودورات المياه وغيرها.

كما تابع محافظ مطروح جهود تطوير الشكل المواجه لمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بمدينة مرسى مطروح؛ لتكون جمالية وحضارية بعيدًا عن أي تلوث بصري أمام الطلاب، مشيدًا بجهود فرع الأبنية بمطروح، والجهات المشاركة في دهان وتجميل حائط العمارة السكنية المواجهة للمدرسة.

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