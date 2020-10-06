محافظ مطروح: جار الإعداد لافتتاح مدرسة فوكة بـ7 ملايين جنيه

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعدادات فرع هيئة الأبنية التعليمية للعام الدراسي الجديد، مع إنشاء وتطوير عدد من المدارس بعدة مناطق بمطروح؛ لتقليل أعداد الكثافات واستيعاب مزيد من الطلاب والتيسير على أولياء الأمور بتوفير مدارس قريبة منهم، مع العمل على تطوير منظومة التعليم بالمحافظة.وأوضح المهندس حسن سلامة مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، أنه جار الإعداد لافتتاح مدرسة فوكة للتعليم الأساسي، والتي تم إنشاؤها بتكلفة نحو 7 ملايين جنيه، وتضم 23 فصلًا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمعامل ودورات المياه وغيرها.كما تابع محافظ مطروح جهود تطوير الشكل المواجه لمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بمدينة مرسى مطروح؛ لتكون جمالية وحضارية بعيدًا عن أي تلوث بصري أمام الطلاب، مشيدًا بجهود فرع الأبنية بمطروح، والجهات المشاركة في دهان وتجميل حائط العمارة السكنية المواجهة للمدرسة.