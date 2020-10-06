القيادة الكورية الشمالية تطلق «حملة 80 يوما» لتعزيز اقتصاد البلاد

قررت القيادة في بيونج يانج إطلاق "حملة 80 يوما" لحشد جميع السكان، في محاولة لتعزيز اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر بصورة مزمنة.وجاء القرار بعد عقد اجتماع للمكتب السياسي التابع للجنة المركزية لحزب العمال، برئاسة الزعيم كيم جونج أون، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء.ويهدف القرار إلى "تمجيد الذكرى الـ75 لتأسيس الحزب" في شهر أكتوبر، والترحيب بمؤتمر الحزب القادم المقرر في يناير المقبل.وكانت قيادة الدولة المعزولة إلى حد كبير، أقرت علانية في أغسطس الماضي، بأنها أخفقت في تحقيق أهداف سياستها الاقتصادية خلال الأعوام الأربعة الماضية.ومن المتوقع أن يتم تقديم خطة تطوير خمسية جديدة في المؤتمر المقبل للحزب.