وزيرة التضامن: هذا ما أرعبني في حرب أكتوبر.. «وطلبت من أبويا اشتغل في الجيش»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنها كانت طالبة فى الصف الأول الابتدائي عندما اندلعت حرب أكتوبر 1973، وموضحة أنه انتابها مزيج من الخوف الشديد كونها أول مرة تدرك معنى الحرب، مستطردة: "كنت بشوف دم وناس بتموت في التليفزيون وانتابتني حالة من الرعب".وأصافت القباج، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأمر تحول بعد سماع الأغاني الوطنية إلى فرحة غمرت الجميع، وانقلب الرعب لسعادة شديدة، كونها تدخل القلب بالموسيقى، وبكيت بعد سماعها.واستطردت: "أول مرة حسيت بمشاعر الوطنية كانت في حرب أكتوبر، ورغم خوفي على الناس اللي بتموت إلا إن الفرحة كانت عالية رغم طفولتي، وكنت طفلة واعية جدا بالعمل العام، وقولت لبابا عاوزة اشتغل في الجيش من حبي فيه، وقالي الجيش للرجالة بس، وتقدري تشتغلي في أي حتة".واختتمت: "عاوزين نحتفل، أمامنا أفراح كثيرة تنتظرنا لتحقيقها لمصر مثل، افراح على مستوى التنمية، وإعلاء شأن مصر ومحاربة الإرهاب والتخلف، النصر ليس في الميدان فقط، النصر له ميادين عديدة، ونحتفل بالماضي ونبني للمستقبل".