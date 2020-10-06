جامعة طنطا تحصد 4 من جوائز الدولة التشجيعية

أعلنت جامعة طنطا فوز 4 من أساتذتها بجوائز الدولة التشجيعية لهذا العام، حيث فاز الدكتور شريف عبدالسلام الأستاذ مساعد الكبد بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، كما فاز الدكتور فتوح راشد الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، وفاز الدكتور وائل عبدالقادر عامر المدرس بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية، وفاز الدكتور محمد محمود عبدالمجيد المدرس بكلية الهندسة بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم.أوضح الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أن حصول أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جوائز الدولة التشجيعية يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي ودعمها اللا محدود لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدًا حرص الجامعة على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع.وتقدم الدكتور عماد عتمان نيابة عن مجلس الجامعة بالتهنئة للفائزين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق بما يضمن تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات.ومن جانبه صرح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حصول أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جوائز الدولة التشجيعية يعد فخرًا للجامعة، وتعزيز قيمة البحث العلمي في خدمة المجتمع وقضاياه، مشيراُ الى أن الجامعة تدعم كافة جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق التقدم المنشود للجامعة على كافة المستويات عربيا ودوليا.كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت حفلًا كبيرًا حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجرى إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019 (جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).